18 mil passageiros de navios desembarcam em Salvador Sete navios de passageiros, com 18 mil passageiros no total, atracam, hoje (terça-feira), no Porto de Salvador. O primeiro desembarque foi realizado às 8 horas, no Terminal de Passageiros do porto, e a recepção foi feita por baianas tipicamente trajadas, com direito a axé music de um micro trio elétrico e pulseirinha do Senhor do Bonfim aos visitantes. Dali, os passageiros seguiam diretamente ao Circuito Osmar (Campo Grande) do carnaval, localizado nas proximidades do porto, para acompanhar desfiles esperados, como os dos Blocos Camaleão, Coruja e Eva.