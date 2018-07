2,3 milhões de lares não têm água nem esgoto Existem no País 2,3 milhões de domicílios inadequados, aqueles que combinam todas as carências: não têm abastecimento direto de água, acesso a esgotamento sanitário, coleta de lixo e onde dormem mais de três pessoas por cômodo. Essas moradias representam 4,1% do total. O déficit habitacional leva em conta, ainda, habitações localizadas em áreas impróprias e o gasto excessivo com aluguel.