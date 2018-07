2,5 mi já foram beneficiados

Entre os objetivos do programa estão construir e reformar as escolas que oferecem educação profissional e tecnológica nas redes estaduais; e aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores.

Quando o Pronatec foi lançado, em abril de 2011, a presidente Dilma Rousseff prometeu ofertar, em quatro anos, 3,5 milhões de bolsas para jovens do ensino médio, beneficiários do Bolsa-Família e reincidentes do seguro-desemprego, além de garantir que 8 milhões de pessoas tenham acesso à educação profissional de qualidade no País.

Em dezembro de 2012, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, informou que 2,5 milhões de pessoas já haviam sido beneficiadas.

A intenção do governo é aumentar até 2014, último ano do mandato de Dilma, em 56,7% o número de escolas técnicas e ampliar em 806,9% a quantidade de alunos na Escola Técnica Aberta do Brasil.