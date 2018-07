2 dirigentes de escolas de samba depõem hoje

Segundo o delegado Osvaldo Nico de Oliveira, os depoimentos de Alexandre Salomão, o Teta, da Camisa Verde e Branco, e um representante da Império da Casa Verde, ainda não definido, serão ouvidos a partir das 14 horas. Ainda não há confirmação de horários de depoimentos de outros dirigentes.

A polícia suspeita que integrantes de pelo menos quatro escolas planejaram o tumulto da apuração das notas do carnaval no Anhembi tendo como base a análise de imagens de emissoras de TV gravadas momentos antes da baderna que terminou com as notas rasgadas. Além das duas pessoas presas até agora, seis são investigadas.