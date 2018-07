2º júri do Carandiru pode ter pena de 876 anos Os 26 policiais militares acusados pela a morte de 73 detentos no 2.º andar do Pavilhão 9 do Complexo do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, poderão ter a maior pena da história da Justiça brasileira: 876 anos de reclusão cada um. O júri que deve começar nesta segunda-feira, 29, é a segunda etapa do julgamento dos acusados pela invasão da Casa da Detenção. Em abril, 23 PMs foram condenados a 156 anos de prisão por 13 mortes.