2 mil protestam contra a Vale e ocupam avenida no Rio Cerca de 2 mil manifestantes participam na noite desta terça-feira de um protesto contra a Companhia Vale do Rio Doce. A marcha saiu da Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, à tarde, e segue em direção ao Palácio Gustavo Capanema, sede da siderúrgica. Neste momento, eles ocupam todas as quatro faixas da Avenida Presidente Wilson, no centro do Rio.