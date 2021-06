20 eletrônicos da loja de produtos internacionais da Amazon

Já conhece a Loja de Compras Internacionais da Amazon? Lançada recentemente, ela conta com milhares de produtos de todas as categorias, para que você possa ter acesso a produtos que são sucesso de vendas no mundo todo - e que, agora, chegam com toda a qualidade segurança em sua casa.

Dá para comprar livros, itens de casa, artigos de moda, informática, esporte, beleza e, claro, eletrônicos. Preparamos uma lista (logo abaixo) com 20 sugestões deles, incluindo smartphones, fones de ouvido, binóculos, notebooks, smartwatches e muito mais.

LEIA TAMBÉM

Amazon lança loja de compras internacionais com produtos que são tendência no mundo

Dentre as facilidades na hora de comprar, podemos citar o fato de pagar tudo em reais, com boleto bancário ou cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. A garantia é toda da Amazon, então, caso haja algum problema, é possível pedir a devolução do item ou o reembolso - o Atendimento ao Cliente é todo feito em português. É possível, ainda, acompanhar o status de sua compra e fazer o rastreio rápido e fácil na área Seus Pedidos do site, sabendo, assim, quando será entregue.

20 eletrônicos internacionais da Amazon

Dell G5 5500 Laptop 15.6

Samsung Galaxy Note 10 Plus

TV Box Android 10.1 4K H.265 Youtube

Acer Chromebook Laptop Convertible

Fones de Ouvido para Dormir - Máscara de Sono 3D Bluetooth 5.0

Victrola Leitor de Gravação USB Pro Series

Instax Square SQ6 - Câmera de Filme Instantâneo FujiFilm

Relógio Smartwatch Inteligente MV55 Monojoy

Eqoba Webcam Full HD

Xiaomi Mi 11 Lite (128 GB, 8 GB) 6,5 Polegadas

Joystick Logitech Extreme 3D Pro

Monitor Portátil ASUS MB169B+ 15,6" Full HD

Projetor de Luz Noturna com Projetor Estrelado

Fone de Ouvido Sem Fio Tranya T10 Bluetooth 5.1

Apple Watch Series 4 MU6F2LL/A A1978

Robô Aspirador de Pó Eufy RoboVac

Mouse Razer Naga Trinity Chroma

Celestron Binóculos Outland X 10x42

Fone de Ouvido Razer Kraken X Ultraleve para Jogos

GoolRC Carregador sem Fio 3 em 1

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais: https://amzn.to/2ELIPjF

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.