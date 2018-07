20 mil já fizeram simulado do Enem

Quem ainda não respondeu aos testes tem até as 23h59 de quinta-feira, dia 11, para entrar no site www.geekie-estadao.com.br e resolver as provas. O simulado online, gratuito, teve 120.372 candidatos - o prazo para inscrições terminou na noite de sexta-feira.

O relatório de desempenho vai mostrar ao aluno sua nota e a quantidade de acertos em cada prova (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática). O estudante também saberá sua performance por disciplina (literatura, física, química, etc). Em outra parte do boletim aparecerão os temas que devem ser revisados na reta final de preparação para o exame oficial, marcado para 3 e 4 de novembro.

"O relatório ?entende? as necessidades do aluno e o ajuda a avançar nos estudos com foco e precisão", explica Eduardo Bontempo, sócio-fundador da Geekie, empresa de tecnologia aplicada à educação.

Pesos diferentes

O boletim mostrará ainda o ranking do participante em relação aos demais candidatos do simulado. No dia em que for divulgado, o aluno poderá conferir o gabarito e a resolução dos testes, elaborados de acordo com a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, que atribui pesos diferentes às questões de acordo com seu nível de dificuldade.

A gaúcha Sofia Ihjaz, de 17 anos, se inscreveu no simulado por ele ser online e entregar o relatório personalizado. "Na véspera da prova, é preciso selecionar o conteúdo em que focar." Ela é de Santo Ângelo, a 459 quilômetros de Porto Alegre, e vai utilizar o Enem para entrar em Direito em uma universidade federal do Estado. "O simulado tinha questões bem feitas e atuais e abrangeu bastante conteúdo."

A pernambucana Sâmela Jordão, de 18, também elogiou o exame, do qual tomou conhecimento pelo Facebook de um professor de cursinho. Ela concluiu o ensino médio no ano passado numa escola pública de Recife. "As provas estavam muito boas, com questões bem no estilo do Enem, exigindo interpretação de texto", conta Sâmela, candidata a uma vaga em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). "Espero ficar em uma posição boa no ranking."

Colégio da PM. O paulistano Danilo Alves Dias, de 17, fez a primeira prova no sábado e pretende encarar nesta segunda-feira a de Linguagens e Códigos e Matemática. Ele mora em São Mateus, zona leste, e estuda no Colégio da Polícia Militar na Penha. "O desempenho no simulado valerá nota na escola", diz Danilo, vestibulando de Turismo. "Espero me sair bem, saber o que estou errando mais e me preparar melhor."

Quando as notas da prova oficial forem divulgadas, o candidato do simulado poderá entrar no site e cadastrar suas médias. Ele deverá indicar o curso e a faculdade na qual deseja estudar. A ferramenta ajudará o aluno a estimar seu desempenho em relação aos concorrentes diretos que também informarem suas notas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.