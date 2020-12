20 produtos eletrônicos para presentear no Natal (a partir de R$ 37,99)

Todo mundo sabe que o importante mesmo é compartilhar amor e carinho com as pessoas que fazem parte da nossa vida, mas, se você é daqueles que adoram presentear amigos e parentes no final do ano, fique de olho na lista especial de produtos eletrônicos que preparamos para o Natal.

São itens a partir de R$ 37,99 que figuram nos catálogos de mais vendidos e mais bem avaliados no site da Amazon, incluindo fones de ouvido, teclado com LED, videogame, smartwatch, notebook, smart TV, projetor, drone e câmeras fotográficas. Também há como opções o famoso dispositivo de leitura Kindle e o Echo Dot, conectado à assistente virtual Alexa, além de outras dicas que prometem fazer sucesso e impressionar filhos, pais, colegas e amigos.

20 itens eletrônicos para presentear no Natal

1 - Miniteclado com LED (R$ 37,99)

Este miniteclado sem fio pode ser utilizado em Windows, Linux e em sistemas MacOS e Android, além de ser compatível com smart TVs. Possui três cores em LED, o que possibilita a alternância entre vermelho, azul e verde.

2 - Fone de ouvido Xiaomi Piston 3 (R$ 54,44)

Com fio à prova d'água, o fone é feito em liga de alumínio e está disponível em cinco cores. No cabo, que possui 1,25 m, há um controle para a mudança de música ou agender ligações.

3 - Fone de Ouvido Philips Wireless Tauh202Bk/00 (R$ 155)

O fone é dobrável e conta com almofadas macias para maior conforto. Oferece reprodução de músicas por até 15 horas e cancelamento de eco acústico, sistema que proporciona sons mais nítidos e sem interferências, tanto ao ouvir canções quanto em chamadas telefônicas.

4 - Smartwatch Xiaomi Mi Band 4 (R$ 174,80)

Resistente à água e com tela sensível ao toque, o relógio inteligente monitora o número de passos e a frequência cardíaca, além de fazer um rastreamento do sono. Também conta com notificações de chamadas, mensagens de texto e aplicativos.

5 - Caixa Multimidia Portatil JBL Go 2 (R$ 199,99)

Leve para onde quiser esta caixinha de som à prova d'água, que reproduz suas músicas preferidas via Bluetooth por até 5 horas seguidas. Com potência de som de 3 watts, também realiza chamadas telefônicas com sistema de cancelamento de ruídos.

6 - Webcam WB USB Full HD 1080P (R$ 199,99)

Perfeita para conferências ou bate-papos online, esta webcam consegue captar a voz de forma clara dentro de 5 metros de distância - e produz vídeos com resolução HD 1080p. Vem com um tripé.

7 - Câmera de Segurança Positivo Casa Inteligente (R$ 229,99)

É possível checar as imagens da câmera pelo celular, de onde estiver, aumentando a segurança do local. Com instalação fácil, o produto possibilita imagens em alta resolução (1080p) e visão noturna, ou seja, dá para ver tudo com nitidez até no escuro. Também traz áudio bidirecional - dá para ouvir e falar.

8 - Echo Dot - Smart Speaker com Alexa (R$ 331,55)

Queridinho da Amazon, o smart speaker, um dos mais vendidos do site, pode ser usado em qualquer ambiente e vem com quatro microfones de longo alcance. Assim, a assistente virtual Alexa pode realizar as tarefas com mais facilidade - como checar previsão do tempo, tocar músicas, trancar portas, falar as principais notícias do dia e buscar qualquer outra informação.

9 - Fire TV Stick Lite com Controle Remoto conectado à Alexa (R$ 331,55)

O dispositivo pode ser conectado a qualquer televisão de alta definição com entrada HDMI, com capacidade de 1080p ou 720p e 60/50 Hz. Ao instalá-lo, o espectador terá acesso a centenas de canais e aos principais aplicativos do mercado, como Prime Video, Netflix, YouTube, Amazon Music, Spotify e outros, além de mais de 100 mil filmes e séries inclusos na assinatura do Amazon Prime. Vem com controle ativado por voz, com a assistente virtual Alexa.

10 - Câmera Instantânea Fujifilm Instax Mini 9 (R$ 369)

Com cinco cores à disposição, a câmera é divertida e fácil de manusear, produzindo fotos de forma instantânea: basta clicar e já conferir a imagem se materializando na hora. Ela checa e equilibra o brilho para os cliques, e, para o caso de selfie, possui um espelho ao lado da lente, possibilitando melhor enquadramento.

11 - Kindle Paperwhite 8 GB (R$ 474,05)

Quem ama ler vai amar este presente. Com tela antirreflexo, o Kindle Paperwhite faz com que a experiência de leitura se torne a melhor possível, como se fosse em papel, mesmo sob a luz do sol. É à prova d'água, sua recarga dura semanas e vem com 8 GB de armazenamento, para caber centenas de eBooks. São inúmeras funcionalidades, como a possibilidade de ajustar tamanho de texto, destacar frases ou palavras e fazer anotações.

12 - Vitrola Raveo com USB e Bluetooth (R$ 499)

Charmosa e com som de alta qualidade, o toca-discos possui três rotações diferentes para a reproduções tanto daqueles vinis antigos quanto os mais recentes, já que muitas bandas voltaram a lançar ou relançar álbuns neste formato. Também possui entrada USB (que reproduz e grava) e conexão Bluetooth, que permite escutar músicas armazenadas em celulares, tablets e computadores.

13 - Drone Tello (R$ 729,90)

Ideal para conseguir fotos e vídeos de ângulos surpreendentes, este drone possui processador de voo inteligente, para decolagens e aterrisagens na mão do condutor. A câmera transmite imagens em 720p e clica paisagens em 5 megapixels de resolução.

14 - Tablet Samsung Galaxy (R$ 899)

Fino e compacto, o Galaxy Tab vem com tela de 8 polegadas sensível ao toque e é equipado com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Oferece a função Kids Home, uma tela inicial para crianças, que cria um ambiente seguro para os pequenos explorarem.

15 - Smartphone LG K51S (R$ 999)

O celular possui quatro câmeras (de até 32 megapixels) e bateria de alta duração (4.000 mAh). Em sua tela de 6,55", dá para assistir a filmes e séries de seus aplicativos preferidos, ou acionar o botão Google Assistente para que o sistema encontre o que for necessário, desde restaurantes às playlists mais tocadas.

16 - Canon EOS Rebel T7 (R$ 2.420)

Com a qualidade Canon, a câmera profissional produz fotos com 24 megapixels e vídeos em Full HD (1080p). Vem com 11 funções personalizadas e outras 33 definições ajustáveis - e realiza correção automática da iluminação periférica.

17 - Smart TV 55" 4K Samsung Crystal UHD (R$ 2.799)

A experiência de assistir a séries e filmes nesta smart TV de 55 polegadas é incrível, já que possui borda infinita e resolução 4k Ultra HD. Sofisticado, o produto também vem com três entradas HDMI e duas de USB, além de WiFi e Bluetooth, para conectar aplicativos e reproduzir arquivos de celulares e computadores. É compatível com Alexa.

18 - Console Xbox One S - 1 TB e 2 Controles (R$ 3.687,84)

O kit já vem com dois controles, para quem quer jogar em dupla. Com o videogame da Microsoft, além de poder disputar de forma realista uma infinidade de jogos, também é possível se conectar a aplicativos e assistir a filmes em resolução 4k.

19 - Notebook Lenovo Ultrafino ideapad S145 i7 (R$ 3.999)

Leve e compacto, este notebook em versão ultrafina possui tela Full HD antirreflexo de 15,6", proporcionando maior conforto visual e definição de imagem. Possibilita, ainda, uma abertura de tela de 180 graus.

20 - ViewSonic PA503X Projetor (R$ 5.266,20)

Este projetor produz imagens brilhantes e de alta qualidade em praticamente qualquer tipo de ambiente, com resolução de 1024 x 768. Pode ser usado tanto em apresentações de trabalho quanto em casa, para reproduzir imagens e filmes em grandes proporções.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.