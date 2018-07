200 funcionários de empresa são mantidos reféns em SP

Cinco dos criminosos invadiram a área de descanso dos funcionários e renderam a equipe com fuzis e pistolas. Eles foram levados para o refeitório da empresa e mantidos sob a mira de armas. Alguns ameaçaram tentar fugir e foram impedidos com tiros de alerta disparados pelos criminosos, que estavam encapuzados. Enquanto isso, outros cinco criminosos entraram pelos fundos da empresa e explodiram os dois caixas eletrônicos que ficam dentro da fábrica. Com a explosão, muito dinheiro ficou jogado pelo chão.

Segundo a Polícia Civil, um dos veículos utilizados na fuga foi abandonado em um canavial e dentro dele foram encontradas duas dinamites. A Dedini informou, por meio de sua assessoria, que não houve feridos e a empresa manteve sua produção normalmente.