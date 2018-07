2012 aumenta a autoestima dos chineses

O filme 2012, em que a China desempenha um papel crucial para salvar a humanidade de uma catástrofe, causou sensação no país asiático, levando milhares de pessoas aos cinemas. O filme, dirigido por Roland Emerich, faturou US$ 30 milhões nos dez primeiros dias de exibição, provocando reações patrióticas dos espectadores chineses, que gostaram de ser ver retratados como heróis no filme-catástrofe. Eles constroem arcas para salvar os ocidentais do novo dilúvio e são retratados por Hollywood de forma positiva, ao contrário do que habitualmente acontece na média das produções norte-americanas.