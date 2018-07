2012 foi o ano mais quente já registrado nos EUA

Com média de 13°C, o ano de 2012 foi o mais quente já registrado na área contígua dos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional de Dados Climáticos (NCDC, na sigla em inglês) do país. O recorde anterior, de 1998, foi batido por 1 grau Fahrenheit (pouco mais de 0,5°C), um valor considerado altíssimo pelos cientistas - normalmente, a diferença de temperatura média entre os anos é de frações de 1 grau.

"O calor foi impressionante e prolongado", resume Jake Crouch, cientista do NCDC. "Termos batido o recorde por 1°F é um marco", alerta.

Outro levantamento, feito com registros federais pelo meteorologista Guy Walton, do Weather Channel, mostrou que em 2012 as estações meteorológicas em todo o país registraram mais de 34 mil recordes de temperatura máxima, contra apenas 6,6 mil de temperatura mínima - na década de 1970, esses números costumavam ser praticamente equivalentes; no ano passado, mostraram-se mais desequilibrados do que nunca.

Cientistas afirmaram que variações naturais provavelmente influíram no calor e na seca que o país enfrentou durante o ano passado, mas muitos ressaltaram que um recorde de calor tão grande como este dificilmente poderia ter sido atingido sem que houvesse um quadro de aquecimento global causado pelo lançamento na atmosfera de gases-estufa, produtos da ação humana.

Em 2012, os Estados Unidos enfrentaram uma grande onda de calor em março, a pior seca em décadas no Cinturão do Milho, no Meio-Oeste, e o furacão Sandy, que causou destruição em Estados do Meio-Atlântico.

Mesmo com o recorde nos Estados Unidos, os cientistas afirmam que 2012 não deve ter sido o ano mais quente em todo o planeta - os dados oficiais relativos à Terra devem ser divulgados nas próximas semanas. Isso porque o padrão climático do ano passado correspondeu à La Niña, que tende a baixar as temperaturas. Por isso, é previsto que 2012 tenha sido o oitavo ou nono ano mais quente já registrado.

Se essa previsão se realizar, isso significará que os 10 anos mais quentes já registrados ocorreram nos últimos 15 anos. Ninguém no planeta que tenha menos de 28 anos viveu um mês cujas temperaturas globais foram menores que a média de todo o século 20 - a última vez que isso aconteceu foi em fevereiro de 1985. / NYT