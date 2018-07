2013 É LOGO ALI A Fundação Osesp lançou a temporada 2013 da Orquestra Sinfônica do Estado e já começa a renovar assinaturas na 2ª (29). Quem ainda não pe assinante, entretanto, precisa esperar até o dia 11/12 para comprar o pacote que dá direito a ingressos para de quatro a nove concertos ao longo do ano. A nova temporada homenageia 'Sagração da Primavera', de Igor Stravinski. Além de duas apresentações da obra-prima do compositor russo - nas versões para dois pianos e para orquestra - o ciclo 'Sagração 100 Anos' inclui as estreias de 'Sacre du Sacre', de Marlos Nobre, e das 'Cinco Canções Sobre Poemas de Vinicius de Moraes', de João Guilherme Ripper (2013 também é o ano do centenário do poeta brasileiro). Mais informações no site www.osesp.art.br