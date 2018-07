2015 não deixará saudades

Começar o ano com expectativas tão baixas é algo raro. Talvez a última vez que isso tenha acontecido foi em 1999 com a mudança do sistema cambial logo em janeiro, o que deu um ar de ano perdido logo de cara. O resultado final, entretanto, foi muito mais positivo, pois 99 foi o ano de introdução do tripé macroeconômico, e a volta da inflação que se esperava não aconteceu. Vale dizer que naquele ano nada de tempestuoso se deu mundo afora também.

O cenário de 2015 parece ser menos promissor do que 15 anos atrás. São vários os condicionantes para se acreditar nisso. Existe agora apenas um ministro com reais intenções de ajuste rigoroso na economia. Levy foi escolhido para isso, mas seu entorno de forma unânime parece pensar diferente, a começar da própria presidente, que já desmentiu o ministro do Planejamento por anunciar algo tão trivial como a possível mudança do cálculo do salário mínimo. Deu a impressão de que a presidente parecia estar em um palanque ainda, proibindo ministros de expressarem o que estão planejando. Essencialmente isso decorre do fato recorrente de que tudo depende de aprovação explícita da presidente e ajustes que toquem no âmago da questão, como a reforma do salário mínimo, serão deixadas de lado por serem indigestas.

Não há um pensamento coordenado em reequilibrar a economia, mas uma visão semelhante ao que se tinha antes. A dupla Dilma/Mantega virou Dilma/Mercadante, sendo que Mercadante tem poder de conflito maior por estar na chefia da Casa Civil. Por mais que Levy se coloque como um formulador de uma nova política econômica, estará sempre limitado pelo voluntarismo que permeia as decisões da presidente. Mesmo assim, pode se dizer que haverá um ajuste fiscal mais robusto, em si mesmo mais recessivo do que foi em 2011 pelas condições ruins atuais da economia. Ajudando no cenário negativo, a Petrobrás coloca uma boa dose de incerteza no crescimento, por corresponder a cerca de 1/3 do investimento industrial no País. Além do ajuste no plano de investimento, vários riscos pairam sobre a empresa. Não se sabe se haverá mudança na composição do Conselho de Administração e diretoria; o atraso da divulgação do balanço colocou em dúvida o resultado que deverá ser publicado; há um risco jurídico não apenas no Brasil, mas também nos EUA, o que prejudica lançamento de bônus no mercado externo e, por fim; as agências de risco deverão baixar ainda mais a nota da empresa, encarecendo a captação de recursos lá fora e dificultando ainda mais seu plano de investimento.

O panorama externo também não deve ajudar muito. Janeiro já começa com o risco da zona do euro reaparecendo com a possibilidade de uma virada à esquerda nas eleições gregas. A queda do preço do petróleo ajudará em muito os países desenvolvidos, mas trará mais instabilidade em países emergentes altamente dependentes de petróleo, como Rússia e Venezuela. Especialmente a Rússia tem elevada capacidade de turbulência no continente europeu com a zona do euro ainda mais enfraquecida. E a Venezuela segue sendo elemento de risco cada vez maior na América Latina. Apenas os EUA seguem crescendo, mas não é suficiente para aumentar nossa exportação, pelo peso menor que passaram a ter nos últimos anos. Além disso, a economia americana mais forte significará aumento de taxa de juros pelo Fed este ano ainda, com as consequências de depreciar mais o câmbio e a Selic.

Por tudo isso, é quase uma certeza, infelizmente, dizer que a economia ficará estagnada este ano. Não temos fontes de crescimento vindas de consumo, nem de investimento, nem das exportações, com o mundo crescendo pouco e a taxa de câmbio real pouco depreciada. O que resta é torcer para que 2015 passe rápido.

* Sergio Vale é economista-chefe da MB Associados