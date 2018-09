216 docentes disputam vagas de professor temporário em SP

Um total de 216 mil professores vão disputar por uma vaga de professor temporário na rede estadual de educação. 114 mil docentes de fora da rede e outros 102 mil que já dão aulas em escolas estaduais passarão entre os dias 12 e 21 de dezembro por uma prova que, juntamente com o tempo de serviço e títulos, definirá a atribuição das aulas da rede. Os selecionados substituirão os profissionais que eventualmente peçam afastamento ou não compareçam às aulas ao longo de 2009. Após a classificação, será criada uma lista de acordo com a disponibilidade dos selecionados e as disciplinas que lecionam. Esta é a primeira vez que uma prova fará parte do critério de avaliação - a escolha antes era baseada apenas no tempo de serviço e nos títulos - o que, segundo a Secretaria da Educação, dará oportunidade aos professores recém-formados. A Secretaria informa também que em 2009 selecionará, por meio de concurso público, 75 mil professores para vagas efetivas, com carga horária de dez horas semanais. A prova tem 25 testes e valerá, pela primeira vez, 80 pontos, o mesmo peso do tempo de serviço na classificação para atribuição de aulas. Os títulos (mestrado e doutorado, por exemplo) valerão outros 20 pontos. O exame terá como base a proposta curricular do Estado, já implantada pela Secretaria neste ano e seu conteúdo está disponível no site da instituição.