22 de fevereiro de 1910 (Assumpção) - As construções de estradas de ferro na Argentina, no Paraguay e no Brasil trarão grande beneficio para o estreitamento das relações entre os 3 paizes. Com o prolongamento da estrada de ferro Central de Santa Fé, de Resistencia a Assunpção, e a terminação da estrada de São Paulo a Santa Catharina, um passageiro poderá fazer a viagem de Buenos Aires ao Rio, sem sair do carro em que embarcar.