23 mil euros saem voando de carro conversível na Alemanha

Um homem causou confusão em uma estrada alemã ao deixar escapar do banco de trás do seu conversível um envelope com 23 mil euros em notas de dinheiro, segundo notícia desta quarta-feira do jornal alemão Sueddeutsche Zeitung.

O envelope abriu-se quando o carro passava em alta velocidade e espalhou dezenas de notas de dinheiro pela estrada.

O incidente aconteceu em uma estrada em Hannover. O homem de 23 anos estava fazendo um test-drive do Audi conversível. O dinheiro no envelope seria usado para comprar o carro.

A polícia fechou a estrada em ambos os sentidos e passou meia hora juntando as notas de dinheiro. A polícia também alertou aos transeuntes que quem tentasse ficar com parte do dinheiro estaria cometendo um crime.

Dos 23 mil euros, 20 mil foram recuperados. A polícia está agora avaliando se multará o motorista pelo incidente. O transtorno provocou longos engarrafamentos nos dois sentidos da estrada.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.