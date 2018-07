24 de setembro de 1909

(Bello Horizonte) Os jornaes mineiros continuam a atacar o governo do Estado por causa do accordo para a cobrança de direitos sobre o café mineiro, firmado com o governo do Estado de S. Paulo.

(Pariz) Telegrapham de Calais que o conhecido nadador Wolff chegou alli hontem. Amanhan elle tentará a travessia da Mancha a nado.

(Washington) Chegou a esta cidade o sr. Guglielmo Marconi, celebre descobridor do telegrapho sem fios.

Esteve hontem em palácio, em visita ao sr. presidente do Estado, o sr. general Francisco Glicerio, senador federal.