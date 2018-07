25 de setembro de 1909

(Buenos Aires) O dr. Decio, inspector da hygiene da Argentina que se acha em commissão em Hamburgo, communica que recrudesceu na Rússia a epidemia do cholera morbus. Até agora, deram-se 1.224 casos da terrível moléstia, sendo 514 fataes.

(Berlim) O notável aviador Orville Wright, que aqui se acha realisando uma série de experiências com o seu aeroplano, apresentou calorosas felicitações ao aviador Latham que com grande successo fez hontem um excellente vôo de uma hora no campo de Tempelhof.