(Londres) Informa o Times que do Banco da Inglaterra foi retirada grande quantidade de ouro para o Brasil.

(Londres) Espera-se grande baixa no preço da borracha logo que comece a exportação da Amazonia, quando for possível a navegação dos rios do Alto amazonas.

(Santos) No vapor nacional ''Jupiter'' passaram por este porto, e a transito para o sul, 125 immigrantes, para a lavoura.