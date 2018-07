Dez pessoas morreram e 33 ficaram feridas, incluindo cinco em estado grave, quando um ônibus de passageiros se acidentou na cidade de Nador, no norte do país, de acordo com a agência Map.

Mais tarde, 16 pessoas morreram e dezenas se feriram depois que o ônibus em que viajavam caiu em uma ribanceira perto da cidade de Tamanar, 530 quilômetros ao sul da capital, Rabat.

A agência Map não informou a nacionalidade das vítimas.