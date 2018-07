27 cidades de SP têm assassinato como epidemia

Três cidades da Região Metropolitana lideram o ranking de assassinatos, com taxas acima de 21 homicídios por 100 mil habitantes. Embu das Artes ocupa a primeira posição.

O comandante da Guarda Civil da cidade, Dirceu Alves da Silva, atribui a liderança à proximidade com vizinhos que também apresentam números elevados de assassinatos, como os bairros de Jardim Ângela e do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. "Também somos entrecortados por grandes vias, como a BR-116 e o Rodoanel. Muita gente vem desovar corpos por aqui e nossas taxas pioram."

No ranking de roubos, a liderança é de Diadema, que registrou no primeiro semestre 1.122 casos por 100 mil habitantes. Curiosamente, a cidade foi também a que teve maior queda nas taxas de assassinatos no período. No primeiro semestre do ano passado, houve 44 homicídios. Neste ano, despencou para 14 casos, o que resulta em uma taxa de 7,25 casos por 100 mil habitantes e a coloca no 50.° lugar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.