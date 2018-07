29 de novembro de 1909

(Lisboa) - A Liga de Officiaes da Marinha examina actualmente a proposta elaborada pelo sr. Amelio de Barros para a formação de uma companhia de navegação para o Brasil.

A empresa do Theatro Casino pede-nos que annunciemos a nova resolução de reservar as matinées dos domingos, dias santificados e feriados e as ''soirées'' de quintas e domingos ás exmas famílias. Nos outros dias a entrada será franca a todas as pessoas indistinctamente.