29 de setembro de 1909

Pelo ministerio da Agricultura foi prorrogado por 60 dias o prazo estipulado no respectivo contrato para a construcção de 50 casas para colonos, no núcleo ''Albuquerque Lins'', deste Estado.

(Rio) Como passa amanhan o anniversario da morte de Machado de Assis, o dr. Serzedello Corrêa, prefeito municipal, baixará um decreto dando o nome do grande escriptor á Rua do Pinheiro, no bairro do Cattete.

(Berlim) Continuaram muito animadas as provas do concurso de aviação que se está realisando nesta capital. Rougier fez dezesete voltas da pista em 52 minutos e 17 segundos.