3 milhões vão à Virada Esportiva

Por 32 horas, São Paulo deixou de ser a cidade do trabalho para se tornar um polo de atletas durante a 3ª Virada Esportiva, que reuniu 3 milhões de pessoas das 10h de sábado às 18h de ontem. O número de participantes superou o do ano passado, quando a Virada recebeu 2 milhões de pessoas. Ao todo, R$ 5 milhões foram gastos para promover 2 mil atrações e mais de 30 modalidades esportivas.

A região central concentrou as principais atividades."Percebemos que o evento precisava ter uma referência e optamos pelo centro, região que queremos recuperar", avalia o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman. Para 2010 ele pretende tornar a Virada um evento turístico, como já ocorre com a Virada Cultural.

Vinte secretários de Esportes de outras cidades vieram conhecer o evento. "É algo inédito. Gostei do basquete na cracolândia. É uma forma de inclusão social da comunidade em um ambiente violento", disse o secretário adjunto de Esportes de Natal (RN), Robson Coelho.

GIRO

Palco principal do evento, o Vale do Anhangabaú teve, no sábado, show da banda CPM 22, além de 25 atividades de esportes radicais, esportes de rua e estilos de luta, que terminaram ao meio-dia de ontem. Por lá passaram os atletas Cafu, Magic Paula e Maguila.

Embaixo do Viaduto do Chá, no Centro de Referência da Cidadania do Idoso, um baile da terceira idade corria animado no sábado à tarde, com cerca de 300 pessoas. Para as mulheres sem par, personal dancers ajudavam a manter a agitação.

O hip hop ditou o ritmo na quadra de basquete de rua na Praça Coração de Jesus, na Nova Luz, em plena cracolândia. As crianças observavam atentas cada movimento do professor. Como a tabela com altura adequada para os pequenos não chegou, era difícil acertar a bola no cesto. "Aprendi a fazer drible. Acho que deveria ter sempre. Quando os adultos estão aqui, a gente não pode usar a quadra", disse Gabriel Caique dos Santos, de 10 anos. Apesar da presença de policiais, adultos embriagados circulavam pelo local.

Emoldurada pela bela arquitetura do edifício da Estação da Luz, na noite de sábado, a rua se tornou uma pista de kart. Cada corrida para 15 carros durava meia hora. O público acompanhava da arquibancada, já que só convidados, como subprefeitos e secretários, entre eles Feldman, pilotaram os carros.

A Viradinha Esportiva levou 10 mil crianças aos Parques do Carmo, na zona leste, e das Bicicletas, na zona sul. Os irmãos Rafael e Bárbara Morse, de 8 e 4 anos, brincaram nos dois dias. "Eles chegaram exaustos no sábado e acordaram falando da Virada", contou a mãe.