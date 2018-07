3 PERGUNTAS PARA... Elenice Maria Cammarosano Onofre

1. Quais peculiaridades o docente encontra ao assumir uma sala de aula prisional?

Ele se depara com um ritual ao qual não está acostumado - passa por revista, recolha de pertences pessoais, utiliza roupas consideradas adequadas pelo sistema (especialmente a mulher), entre outros constrangimentos. A arquitetura prisional também prima por uma estrutura envolta em grades, portões, chaves, trancas. Ainda há o linguajar específico, que ele deve minimamente entender, para estabelecer o diálogo. Por isso, deve passar por um processo de ambientação.

2. Qual a formação essencial?

Ser educador em prisões é trabalhar a diversidade, a diferença, o medo. É enfrentar as situações tensas do mundo do crime e apostar no ser humano. Isso exige do educador aprendizagens de outra natureza que não somente as oferecidas em salas de aula da universidade. Vemos que, quem opta por iniciar ou continuar a carreira em espaços prisionais, embora se sinta despreparado, mostra uma condição universal a quem realiza tarefas pedagógicas: a sensibilidade pelos problemas sociais, instaurando o diálogo e a construção de relações de proximidade no sentido do acolhimento.

3. Esses profissionais acabam discriminados tal como seus alunos?

Os profissionais que atuam no sistema prisional, incluindo-se os professores, são discriminados. Isso promove uma baixa autoestima que, aliada às precárias condições de trabalho e salários pouco satisfatórios, acabam por afastá-lo das prisões. Porém, tive contato com professores que não trocam esse espaço escolar por outra unidade "fora dos muros", pois ali se sentem valorizados e respeitados pelos alunos.