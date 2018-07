3 perguntas para... Leonardo Palhares, vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico

A grande questão é a logística reversa e a maneira pela qual os produtos vão voltar para as "lojas". Provavelmente, os mesmos caminhões que entregam terão de devolvê-los. Para os consumidores, será confortável.

2.E para os empresários, isso é um problema?

Se não houver acordo setorial para o recolhimento, pode ser um problema para eles e para o meio ambiente. Imagine se todas as lojas virtuais do Brasil saírem com seus caminhões para recolher produtos? As emissões decorrentes desse processo serão imensas.

3.Que tipo de solução você acha possível? Creio que os produtores irão se unir para buscar uma solução comum. As conversas para um acordo multi setorial já começaram no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.