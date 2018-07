3 perguntas para Sulamita Chaibub, dermatologista que fez os primeiros diagnósticos

O diagnóstico do grupo como um todo foi feito em visita à cidade, em 2010. Antes disso, porém, havia o conhecimento de casos isolados, descobertos por meio de atendimento ambulatorial.

2 São quantos casos? E qual a explicação?

São 6 pacientes com mais de 60 anos, 14 pacientes entre 18 e 60 anos, 2 jovens entre 12 e 18 anos e 1 criança. O gene do xeroderma é recessivo, só se manifestando em uma criança que os herde tanto da mãe quanto do pai. A alta incidência certamente decorre de casamentos consanguíneos, mas a doença também pode ocorrer entre pais sem nenhuma relação de parentesco, bastando que ambos sejam portadores do gene.

Qual é o tratamento?

A ciência se esforça para buscar soluções para essa e outras doenças genéticas. Mas, no caso do xeroderma, o tratamento ainda é a prevenção e a atuação precoce contra as lesões. / F.B.