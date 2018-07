3 PERGUNTAS PARA...Amaro Lins, secretário de Educação Superior do MEC

Qual a análise do MEC sobre a evolução dos doutores?

É importante que as universidades brasileiras possam atingir níveis de qualificação compatíveis com as melhores universidades do mundo. No caso da evolução na titulação dos professores das instituições privadas, precisamos caminhar mais rápida agora.

2 O Brasil forma uma quantidade suficiente de pesquisadores?

O País formou 40 mil mestres e 12 mil doutores em 2011. Mas precisamos formar mais pesquisadores e distribuí-los pelo País.

3 De que maneira o Ministério da Educação poderia incentivar mais doutores nas instituições particulares?

As instituições privadas são maioria e têm consciência do seu papel. Mas elas precisam criar mecanismos internos para incentivar uma maior titulação dos professores. / D.L.