300 mil pessoas são vacinadas em SP até 11h de hoje

No acumulado da semana foram imunizados 946,7 mil idosos, 81,4 mil gestantes e 184,2 mil crianças entre 6 e 23 meses de idade, além de 59,9 mil profissionais de saúde e 2 mil indígenas. Por região, a capital lidera as vacinações, com 348,416 mil doses aplicadas, seguida de Campinas, com 109,229 mil e Grande ABC, com 77,541 mil doses aplicadas.

A Secretaria pretende imunizar 5,5 milhões de paulistas contra a gripe nesta campanha, que vai até o dia 13 de maio. O número corresponde à meta de 80% dos 6,8 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da imunização no Estado.

Postos

Na estação Clínicas do metrô, na capital paulista, profissionais do hospital estadual Emílio Ribas estão de plantão para imunizar os idosos, gestantes e crianças a partir dos seis meses e menores de dois anos de idade. Também há vacinação em escolas, supermercados e shoppings, entre outros locais.

Amanhã (01), as salas de vacina do Instituto Pasteur (avenida Paulista, 393) e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda permanecerão abertas, das 8 horas às 20 horas.