33ª Expointer terá 5.500 animais

O governo do Estado do Rio Grande do Sul fez o lançamento da 33.ª edição da Expointer, a maior feira do agronegócio da América Latina, que contará, este ano, com a participação de mais de 5.500 animais, de 160 raças. A mostra será realizada de 28 de agosto a 5 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), e o Estado irá destinar cerca de R$ 12 milhões ao evento. Site: www.expointer.rs.gov.br.