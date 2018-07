332 congressistas são alvo de ações penais O número de congressistas que são alvo de investigação ou réus em ações penais no Supremo Tribunal Federal aumentou 68% em pouco mais de dois anos. Segundo levantamento dos jornalistas Thomaz Pires e Edson Sardinha, do portal Congresso em Foco, em abril de 2007 eram 197 inquéritos. Este mês, o número subiu para 332 - 290 contra deputados e 42 contra senadores. As acusações abrangem mais de 20 tipos de crimes.