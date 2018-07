35.ª Expo Bauru começa amanhã

Tem início amanhã e vai até o dia 17, no Recinto Mello Moraes, em Bauru (SP), a 35ª Expo Bauru, organizada pela Associação Rural do Centro-Oeste (Arco). A previsão da organização da feira é receber 200 mil visitantes. O volume de negócios também deve aumentar, com expectativa de arrecadar R$ 25 milhões. Este ano, serão realizados seis leilões. No sábado, haverá o Leilão Especial Gado de Corte; dia 11 será a vez do Leilão Matrizes Triunfo do Nelore; no dia 12 ocorrerá o Leilão Arco de Criadores; para o dia 14 está programado o Leilão Prenhez Fazenda Morungaba; no dia 15 será realizado o Leilão Premier Horse Sale, e no dia 16 ocorre o Leilão Nelore Do Vale. Este ano, são esperados na mostra 3 mil animais. Haverá bovinos das raças nelore (padrão e mocho), guzerá, simental, simbrasil e brangus; cavalos quarto-de-milha e paint horse; ovinos santa inês, dorper, white dorper, ile de france, suffolk e texel. Agrifam Uma das novidades da mostra será a realização da Feira de Agricultura Familiar e do Trabalho Rural (Agrifam). Promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo (Fetaesp), a Agrifam divulga e estimula a comercialização da produção de pequenos produtores. Informações: Site: www.arcobauru.com.br