35 MILÍMETROS E 2 RODAS Encontre o grupo de ciclistas na Paulista para começar a Cine-cicletada. Os 'atletas-cinéfilos' pedalam até o MIS para ver três curtas, entre eles, o impactante 'We'll Become Oil' (foto). Depois, seguem de bike para a Cinemateca, onde o DJ Gigante faz discotecagem. Ponto de encontro: Pça. do Ciclista (esquina da Av. Paulista com R. da Consolação). Hoje (24), 20h. Grátis.