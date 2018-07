36.ª Expo Bauru (SP) reúne 3 mil animais

A 36ª Expo Bauru, promovida pela Associação Rural do Centro-Oeste (Arco), começa no dia 6 de agosto e segue até o dia 16, no Recinto Mello Moraes, com a participação de cerca de 3 mil animais, entre bovinos, ovinos e equinos. São esperados, de acordo com os organizadores, mais de 250 mil visitantes e a feira deve movimentar R$ 25 milhões.

Dois leilões estão confirmados. No dia 8, às 15 horas, o Leilão Top dos Criadores do Centro-Oeste Paulista ofertará mil animais, entre machos e fêmeas para cria, recria e engorda da raça nelore e de cruzamento industrial. No dia 15, às 13h30, o 17º Leilão Evaldo & Parceiros do Centro-Oeste Paulista e Convidados ofertará fêmeas, prenhezes e touros da raça nelore.

De 6 a 9 de agosto, no primeiro turno, estão programados os julgamentos das raças bovinas guzerá e bonsmara. No segundo turno, de 13 a 15, serão julgados bovinos das raças nelore padrão e nelore-mocho.

Entre os equinos, o destaque será, nos dias 8 e 9, aprimeira etapa do 19º Campeonato Nacional de Conformação da Raça Paint, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Paint (ABCPaint).

Para os criadores de ovinos e caprinos, a atração será a 3ª edição da Expo Nobre, organizada pelo Núcleo de Ovinocultores de Bauru e Região. A mostra contará pontos para o Ranking Cabanha do Ano 2009, da Associação Paulista de Criadores de Ovinos (Aspaco), e reunirá exemplares das raças ile de france, texel, suffolk, hampshire down, santa inês, dorper e white dorper.

