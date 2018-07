375 oficiais ligados ao Baath sofrem expurgo Autoridades iraquianas expulsaram 375 oficiais do Exército, polícia e serviços de inteligência acusados de ter vínculos com o Partido Baath, do ex-ditador Saddam Hussein. Citado pelo jornal árabe Al-Hayat, Ali al-Lami, chefe da Comissão de Justiça que efetuou o expurgo, declarou que 20 dos oficiais condenados eram "importantes dirigentes" das forças de segurança. A relação completa de nomes, entretanto, não foi divulgada.