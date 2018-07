4 carcaças de carros são tiradas do Tietê Uma operação iniciada na manhã de ontem removeu quatro das cerca de 20 carcaças de carros encontradas na região do Alto do Rio Tietê, numa área conhecida como cotovelo do pantanal do rio, no limite entre São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e o município de Guarulhos. De acordo com o superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), Ubirajara Tannuri Felix, a operação, que conta com dez pessoas, deve durar cerca de dez dias. "É uma região de difícil acesso", explicou Felix. As carcaças foram encontradas no fim de semana, durante a expedição de um flutuador que mede o nível de oxigênio do rio.