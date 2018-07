4 PMs são condenados por assassinato de menino Juan O Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, condenou na madrugada desta sexta-feira, 13, quatro policiais militares acusados de envolvimento no assassinato do menino Juan Moraes Neves, então com 11 anos, durante uma operação da polícia na Favela Danon, em 2011. O julgamento dos PMs teve início na última segunda-feira, 9.