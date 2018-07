4 VEZES MEHTA O maestro indiano Zubin Mehta é uma lenda. Um dos maiores regentes de todos os tempos, e um dos mais influentes músicos eruditos do século 20, Mehta pode ser visto quatro vezes nesta semana. Amanhã (18) ele rege a Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino no Teatro Municipal de Paulínia. No dom. (19) e na 2ª (20), com ingressos esgotados, eles se apresentam na Sala São Paulo. E na 4ª (22), ele rege a Sinfônica Heliópolis (leia mais ao lado). Nos programas, Mozart, Bruckner, Verdi, Rimsky-Korsakov e Beethoven.