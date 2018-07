40 cidades no exterior farão manifestações

Há previsão de manifestos de apoio a partir de quarta-feira, 19, até o final de semana em várias cidades como Barcelona (Espanha), Bolonha (Itália), Boston (Estados Unidos), Brisbane (Austrália), Bruxelas (Bélgica), Buenos Aires (Argentina), Haia (Holanda), Londres (Reino Unido), Toronto (Canadá), etc.

Na imprensa

O jornal espanhol El País traz fotos das manifestações e um artigo em que diz que "está gerando perplexidade, dentro e fora do país, a crise criada repentinamente por causa dos protestos em São Paulo e no Rio".

Já o francês Le Monde publicou matéria dizendo que o governo brasileiro não iria permitir que os protestos perturbassem a Copa das Confederações e lembra que no sábado,14, a polícia reprimiu com bombas de gás lacrimogêneo uma "manifestação pacífica" que acontecia do lado de fora do estádio Mané Garrincha, em Brasília, e que a mesma cena se repetiu no domingo, no Maracanã, no Rio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.