40 morreram nas estradas de SP no feriado

A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço das operações nesta quarta-feira. A comparação dos índices com o feriado de 9 de Julho de 2012 não pode ser feita com precisão porque, no ano passado, a data não foi prolongada, com um dia a menos. No período, a Polícia Militar aplicou mais de 17 mil multas de trânsito, a maioria por causa de ultrapassagens proibidas e pela falta do cinto de segurança. Ao todo, 363 pessoas foram flagradas dirigindo após ingerir álcool. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.