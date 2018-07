400 participaram de 2ª manifestação do dia em Campinas Trabalhadores ligados as centrais sindicais realizaram duas manifestações nesta quinta-feira, 11, em Campinas, no "Dia Nacional de Lutas". Às 18h, um ato aconteceu no Largo do Rosário, região central da cidade. O movimento teve a adesão de estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e de integrantes do Movimento Passe Livre. Por volta das 19h, eles fecharam a Francisco Glicério, novamente, e seguiram em passeata em direção a prefeitura.