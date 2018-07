45.ª Emapa encerra o seu primeiro turno

A primeira etapa da 45ª Emapa, de Avaré (SP), terminou no domingo, dia 7. O primeiro turno da mostra agropecuária contemplou atividades das raças equinas manga-larga marchador, bretão, percheron e clydesdale, além da raça bovina nelore.

O gado nelore teve seis dias de julgamentos, com 1.029 animais em avaliação, de 114 expositores de todo o País. O macho Lux Neogrego, da Rima Agropecuária, foi sagrado o Grande Campeão da raça. Já o macho Serro FIV da BAcaray, de Jonas Barcelos, foi o Reservado Grande Campeão.

No total, 1.153 animais ocuparam as dependências do Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel. "A qualidade dos animais está no mesmo nível dos anos anteriores", garantiu o vice-presidente da 45ª Emapa, Heitor Pinheiro Machado.

No campeonato das fêmeas, sagrou-se Grande Campeã a vaca Parla FIV AJJ, de Antonio Junqueira Vilela, além de Hematita III HRO, de Sylvio Propheta como Reservada Grande Campeã.

LEILÕES

O primeiro turno teve, ainda, quatro remates da raça nelore que, juntos, faturaram R$ 11,8 milhões, com a venda de 114 lotes, divididos entre fêmeas, prenhezes e embriões. "Mesmo com um leilão a menos neste ano, faturamos mais, ou seja, podemos interpretar que a qualidade dos animais ofertados este ano superou a dos anos anteriores", diz Machado.

O segundo turno da exposição começa hoje e prossegue até o domingo, dia 14, com a realização de quatro leilões e julgamentos das raças bovinas angus, brahman, simental, guzerá, gir, girolando e santa gertrudis, além dos equinos manga-larga paulista e muares.