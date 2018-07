45 empresas se juntam para importar aço

Diante da ameaça de nova alta nos preços das siderúrgicas, mais 15 fabricantes de máquinas e implementos agrícolas se cadastraram para fazer parte do pool para importação de aço. Até agora, 45 empresas do setor já aderiram ao grupo formado pela Câmara Setorial da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Numa primeira leva, a previsão é trazer 50 mil toneladas de aço da China, Índia ou Leste Europeu para o País. "Todas as empresas do setor precisam reduzir custos rapidamente. O aço brasileiro é o mais caro do mundo", diz o presidente da Câmara, Celso Casale.