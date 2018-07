470 mil aves invadem cidades de SP Estudioso das andorinhas desde 1972, o professor Luiz Dino Vizotto, da Unesp, estudou por anos esses pássaros e suas rotas migratórias em cinco cidades do interior de São Paulo: Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Claro e Barretos. Além desses municípios, outros 23 no Estado recebem a visita dos pássaros. Segundo ele, são três as espécies que habitam o interior de São Paulo: as andorinhas azuis ? que vêm dos EUA e Canadá ?, as taperas e as chalybeas. / C.S.