50ª ExpoLondrina ainda terá 17 leilões

Começou na última quinta-feira e segue até domingo, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina (PR), a 50.ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina).

Para hoje estão programados três leilões. Às 19 horas, ocorre o Leilão Tributo aos Pioneiros, de corte; às 20 horas, serão realizados o 4.º Leilão Nelore Baby Evolution e o 2.º Leilão Pé Vermelho, de ovinos.

Os remates prosseguem amanhã. Às 17 horas, ocorre o 3.º Leilão Conexão Angus ? Reprodutores e Cruzamento Industrial; e às 20 horas ocorrem o 4.º Leilão Albatroz/3 de Ouro/Rima Agropecuária/Rosazul-Lendas/Ernesto Pedroso, de gado nelore; e o 4.º Leilão VPJ ? Dorper, de ovinos. Para sexta-feira, outros quatro leilões estão confirmados, todos às 20 horas: o 14.º Leilão Ventres VR ? Embriões, de nelore; o 2.º Leilão 3M Touros Limousin e Cruzamento Industrial; o 6.º Leilão GB, de gado angus; e o 1.º Leilão Cavalo Crioulo Novos Rumos.

No sábado, haverá mais cinco leilões. Às 14 horas, estão programados o 8.º Leilão Cachoeira Fest, de gir e nelore; e o 2.º LeilãoTouros Charolês Cruzamento Industrial. Às 20 horas ocorrem o 1.º Leilão Baby Brahman Londrina; o 6.º Leilão Pontal/Paraguaçú, de nelore; e o Leilão 30 Anos ABCC ? Touros, Matrizes e Cruzamento Industrial, de animais da raça caracu.

Dois leilões encerram a 50.ª edição da ExpoLondrina, no domingo. O 1.º Leilão Brahman Reprodutores e Cruzamento Industrial será realizado às 13 horas e o 10.º Leilão Nelorecruza, de animais de corte, ocorre às 19 horas.

Programação técnica. Nesta semana, até sábado, o destaque da feira são os eventos técnicos. Para hoje, estão programadas as palestras Licenciamento ambiental no campo: mais fácil do que parece e O melhoramento genético e a produção de carne. Serão realizados ainda o 18.º Encontro Estadual do Café; o 1.º Seminário de Agroenergia; e o Fórum Novo Perfil da Indústria da Carne.

Participam da mostra este ano cerca de 12 mil animais. Só de bovinos para julgamentos e leilões são 3 mil animais. De acordo com o presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP), Alexandre Lopes Kireeff, a feira deve movimentar cerca de R$ 190 milhões.