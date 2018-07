50 pessoas são detidas em praias do Rio

RIO - Cerca de 50 pessoas foram encaminhadas a delegacias neste domingo, 18, pela Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro na Operação Verão, policiamento especial dos bairros da orla e praias. Os casos ocorreram em bairros das zonas sul e oeste, segundo balanço parcial informado pela assessoria de imprensa da PM.

No Leblon, zona sul, 48 pessoas foram conduzidas à 14ª Delegacia de Polícia (DP), que fica no bairro, acusados de depredar um ônibus, na saída da praia. Uma viatura da PM que seguia o coletivo foi atingida por uma pedra, atirada de dentro do ônibus, no Jardim de Alá, que divide Leblon e Ipanema.

Segundo a PM, o grupo levado à delegacia era formado por 30 meninos, 11 meninas e sete adultos. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que um adolescente foi autuado por "fato análogo a dano ao patrimônio".