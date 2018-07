50 túmulos são violados em cemitério de Bauru Na madrugada de sexta-feira, ao menos 50 sepulturas foram violadas no Cemitério da Saudade, em Bauru, região central do Estado de São Paulo. Caixões foram retirados dos túmulos e deixados nas alamedas do cemitério com ossos à mostra. Os ladrões mexeram nos ossos à procura de joias e dentes de ouro, segundo a polícia.