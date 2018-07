500 estudantes defendem passe livre em Fortaleza Cerca de 500 estudantes protestaram no inicio da noite desta segunda-feira defendendo o passe livre em Fortaleza. A passeata dos estudantes percorreu 400 metros da Praça da Gentilândia até o Bosque do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará, no Campus do Benfica. A policia monitorou, mas não houve confronto.