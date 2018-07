577 mil crianças são vacinadas contra a pólio em SP Até o meio-dia deste sábado, 14, 577.582 crianças com até 5 anos de idade receberam a vacina contra paralisia infantil no Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria da Saúde, autora do balanço, são 21.209 crianças a mais em relação a igual período no ano passado. A meta é imunizar 2,9 milhões. Até as 17 horas, 18,2 mil postos fixos e volantes em todo o Estado oferecerão as doses. "É muito importante que todas as crianças menores de cinco anos sejam levadas aos postos de saúde hoje para receber uma dose da vacina Sabin, que é a garantia de proteção eficaz contra a poliomielite", afirmou o secretário da pasta, Luiz Roberto Barradas Barata. A segunda fase de vacinação contra a pólio ocorrerá em 9 de agosto. A doença não é registrada no Estado há 20 anos.